С половым диморфизмом не шутят. Наверное, нет никого, кто не разделил бы подобной позиции, ведь каждый человек от рождения, как считается, подразделен в соответствии с диморфизмом. Он имеет гендерные признаки.



Но так ли определенны эти признаки? История учит, что нет: каждый признак может быть представлен как совокупность малых признаков, и именно их сочетание, их пропорции делают большой признак чем-то реально существующим.



Так происходит, например, со сменой времен года: зима наступает не за один день и у нее есть множество малых признаков. Это и снег, и холод, и раннее наступление сумерек. А ведь есть еще и цивилизационные признаки, праздники, которые вызывают у нас рефлекс, так что мы чувствуем "зимнее настроение". Догадываетесь, что это за праздники? Вот и я о том.



Человек - это не металлическая статуэтка, которая всегда остается собой. Равным образом, эта статуэтка не появляется на свет сразу законченной, как будто ее отлили в форму и выставили на лоток с сувенирами. Он меняется со временем и может сменить пол. Где же тогда останется ваш половой диморфизм?



Но это не главное, потому что подразделение полов основано на изначально неверном допущении о том, что природа не способна допускать ошибок. Однако эволюция - это не математическая операция и палеоантропология доказывает, что происхождение человека, как и любого другого вида, суть результат долгой цепочки проб и ошибок. Это доказывается и эмбриональным развитием. Эмбрион изначально не имеет пола, так почему же он разделяется не на десять полов, а всего лишь на два?



Возможно, сегодняшние двадцатилетние еще доживут до эпохи, когда человек научится разделять свои эмбрионы на двадцать-тридцать полов.