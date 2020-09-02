С теорий заговора - не шутят. Это понятно даже необразованному дворнику или школьнику. Заговоры вьются в воздухе и управляют жизнью на планете Земля. И дело не в том, что они управляют жизнью на умозрительном уровне, иносказательно - через управление институтами общества. На самом деле речь идет о прямом контроле над биологическим состоянием человека.

Биология - это неотъемлемая часть нашей жизни, хотим мы того или нет. Поэтому тот, кто подчинит себе биологию и заставит ее выполнять четко прописанные инструкции, подчинит себе и всю жизнь.

Не стоит недооценивать жизнь, ведь за пару миллиардов лет она способна накопить колоссальные запасы отжитого биоматериала - ту же нефть, газ или каменный уголь. Эта масса способна изменить орбиту Земли, наклон планетарной оси, а также повлиять на движение Луны. Вот на что способна простая биология. Управлять жизнью - означает властвовать над всей Солнечной системой.

Вот почему теории заговора заслуживают самого пристрастного изучения. Тот, кто отказывается учиться на опыте настоящих дней, недалеко ушел от человека, отрицающего состоятельность исторических наук. Это - непродуктивная позиция, которая противоречит здравому смыслу.