Плотная грива

Волосяной покров по праву признан одним из наиважнейших признаков человеческого достоинства. Обрейте наголо женщину и ее характер совершенно изменится. Она уже не будет вести себя так, как прежде. Мужчина, с которого срезают волосы, сразу же глупеет и вызывает чувство неловкости. Если кто-то случайно теряет волосы, он старается это скрыть. Безволосость считается увечьем. Это научно доказанные факты.

В мире демонических Кобыл все обстоит по другому, ведь гиппология вообще не знает такого термина, как человеческие волосы. Речь всегда идет, прежде всего, о кобыльих волосах. Кобылий волос - это не материальный, но скорее метафизический объект, но он имеет высокую плотность. Это очень гибкий и прочный материал, при помощи которого можно задушить или связать. И этим области его применения не ограничиваются.

Грива - это совокупность таких волос. Множество крепких и гибких кобыльих волос, если их объединить, становятся еще крепче и гибче. Это объясняется законами физики и простым здравым смыслом.

У некоторых Кобыл грива светлая, у других темная, у третьих она заплетена в косы. Что касается знаменитой Шлюшадки, то ей приписывают полиморфную гриву, но это не значит, что так и есть на самом деле. В действительности о ее гриве слишком мало данных или эти данные не раскрываются.